Funkenflug löst Schwelbrand in Lauchheimer Firma aus

Lauchheim. Am Mittwochvormittag rückte die Freiwillige Feuerwehr Lauchheim gegen 9.35 Uhr mit sechs Mann und einem Fahrzeug zu einem Maschinenbrand in einer Firma in der Straße Am Mühlweg aus. Bei Schweiß- und Schleifarbeiten entstand laut Angaben der Polizei ein Funkenflug, der von der Absaugmaschine eingesaugt wurde und schlussendlich zu einem Schwelbrand im Filterbereich führte. Die Maschine konnte von Firmenangehörigen mittels Gabelstapler ins Freie transportiert und bis zum Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden. Der Sachschaden an der Absaugmaschine beläuft sich auf ca. 15.000 Euro. Verletzt wurde niemand.