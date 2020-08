Horst Uhl ist 85

Aalen. Der ehemalige Vorstandssprecher der VR-Bank Ostalb, Horst Uhl, hat an diesem Donnerstag sein 85. Lebensjahr vollendet.

Horst Uhl engagierte sich über 50 Jahre bis zum Jahr 2000 für die VR-Bank Ostalb. Davon war er 30 Jahre lang Vorstandsmitglied, fünf Jahre leitete er die VR-Bank als Vorstandssprecher. Mit hohem Engagement, Kompetenz, Weitblick und Fingerspitzengefühl habe Horst Uhl wesentlich mit beigetragen zum kontinuierlichen Ausbau und zur positiven Entwicklung des größten genossenschaftlichen Bankinstituts im Ostalbkreis bei. Das teilt die VR-Bank Ostalb mit.

Uhl engagierte sich zudem in zahlreichen Gremien und ehrenamtlichen Funktionen im genossenschaftlichen Finanzverbund, in seiner Heimatstadt Aalen und in der regionalen Wirtschaft. So setzte er sich von 2000 bis 2012 als Vorsitzender des Innenstadtvereins Aalen City Aktiv (ACA) für die Stärkung des Einzelhandels und des Mittelstandes ein.

23 Jahre lang war Uhl Vorsitzender des Tennisclubs Wasseralfingen. Und viele Jahre war er Vorsitzender des früheren VfR-Verwaltungsrates und später VfR Aufsichtsrat.