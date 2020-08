Unbekannter stiehlt Fahrrad

Hüttlingen. Ein bisher Unbekannter entwendete zwischen Montag und Dienstag aus einer Garage in der Brucknerstraße in Hüttlingen ein dort abgestelltes Fahrrad der Marke Cube Race One, das 2014 zum Preis von 1400 Euro gekauft worden war. Laut Polizeiinformationen durchwühlte der Täter zudem die Handschuhfächer zweier Fahrzeuge, die ebenfalls in der Garage standen. Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.