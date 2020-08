Mann aus Schwäbisch Hall wird Opfer falscher Polizisten

Schwäbisch Hall. Ein Mann aus dem Kreis Schwäbisch Hall ist am Donnerstag Opfer eines Telefonbetrugs geworden. Gegen 10.30 Uhr riefen die Betrüger bei dem Mann aus dem Wohngebiet Weckrieden an. Die Betrüger gaben vor, Mitarbeiter der Polizei, sowie der Staatsanwaltschaft zu sein und gaukelten dem Mann vor, dass in der Türkei ein Haftbefehl gegen ihn vorliege. Laut Polizeiangaben forderten sie den Mann auf, eine Geldsumme auf ihr Konto zu überweisen. Der Mann glaubte den Anrufern und leitete die Überweisung eines fünfstelligen Betrages bei seiner Bank in die Wege. Er stand dabei so stark unter dem Einfluss der Telefonbetrüger, dass er auch die Warnungen einer Bankangestellten ignorierte. Erst im Nachhinein wurde ihm klar, dass er Betrügern aufgesessen war und er informierte die örtliche Polizei.

Erst vergangene Woche klärten Polizisten in der Aalener Innenstadt Bürger über Betrugsmaschen auf.