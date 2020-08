Stimmen Sie ab: Welches ist ihr liebster „Aalen City blüht“-Platz ?

Aktion Bis Ende Oktober sind Plätze in der Innenstadt passend zum Thema „Verliebt in Aalen“ geschmückt. Welchen Platz finden Sie am schönsten? Machen Sie mit bei unserer Umfrage.

Aalen. Wer durch die Aalener Innenstadt spaziert verliert sich in den kommenden Monaten in einem Meer aus bunten Blumen und roten Herzen in allen Formen und Größen. Aalen City blüht ist die Sommeraktion von Aalen City aktiv (ACA) und der Stadt Aalen, die die Innenstadt alle zwei Jahre in einem neuen Thema gestaltet. Dieses Jahr: „Verliebt in Aalen“

Gärtnereien aus der Region haben beliebte Aalener Plätze liebevoll gestaltet. Nachfolgend stellen wir kurz die acht „offiziellen Plätze“ vor. Verraten Sie uns in der Umfrage ganz unten im Artikel, welches dieser Aktionsorte Ihnen am besten gefällt.