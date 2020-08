Polizei stößt bei Wohnungsdurchsuchung auf Waffe und Drogen

Bei einer Wohnungsdurchsuchung in Waiblingen hat die Polizei am Donnerstag Drogen und eine Schreckschusswaffe vorgefunden.

Waiblingen. Die Polizei hat in am Donnerstagmorgen bei einer Wohnungsdurchsuchung in der Marienstraße in Waiblingen 600 Gramm Marihuana, eine Cannabispflanze und mehrere tausend Euro Bargeld sowie Verpackungsmaterial für Betäubungsmittel, Munition für eine Schreckschusswaffe gefunden. Laut Angaben der Polizei wurde der 44-jährige Tatverdächtige auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Stuttgart nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Er muss nun mit einem Strafverfahren rechnen.