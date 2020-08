Trike erfasst 89-jährige Fußgängerin

Stimpfach. Am Freitag um 08:25 Uhr hat ein 48-jähriger Lenker eines Trikes in der Kirchstraße in Stimpfach eine 89-jährige Frau, die ihr Fahrrad über die Straße schob, erfasst. Laut Angaben der Polizei sei die Seniorin dabei schwer verletzt worden. Sie musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro.