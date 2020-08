Das Thema im Mittelpunkt

Dieses Jahr machen wir es anders. Anstelle der klassischen Sommerinterviews mit den Fraktionsvorsitzenden im Aalener Gemeinderat präsentiert die SchwäPo ein neues Format. Allen Sprecherinnen und Sprechern haben wir jeweils sechs gleiche Fragen gestellt. In einer sechsteiligen Sommerserie stellen wir immer samstags die Antworten zu einem wichtigen Aalener Zukunftsthema gegenüber. Was die Stadträtinnen und Stadträte zum Thema Albaufstieg sagen, lesen Sie an diesem Samstag. Es folgen die Positionen der Fraktionen zu den Themen Schätteretrasse, Innenstadt, Wohnraum, Digitalisierung an Schulen und zum Kulturbahnhof. Übrigens: Mit einer Rätin und einem Rat im Gemeinderat vertreten, hat die Linke zwar keinen Fraktionsstatus, aber an dieser Stelle kommen sie trotzdem zu Wort. Sie, liebe Leserinnen und Leser, kommen ebenfalls zu Wort. Alle Teile unserer kommunalpolitischen Sommerserie finden Sie natürlich auch auf www.schwaepo.de. Nutzen Sie dort die Kommentarfunktion und diskutieren Sie mit!