Linienbus prallt gegen Kleinlastwagen

Ellwangen. Am Freitagnachmittag gegen 15.20 Uhr ist ein Linienbus mit einem Kleinlastwagen in der Haller Straße an der Einmündung zur Landesstraße 1060 in Ellwangen zusammengestoßen. Der 58-jährige Omnibusfahrer übersah beim Abbiegen in die Haller Straße den entgegenkommenden 40-jährigen Pkw-Fahrer. Dadurch kam es zu einem Frontalzusammenstoß, wodurch der 40-Jährige leicht verletzt wurde. Laut Angaben der Polizei befanden sich zum Zeitpunkt des Unfalls sechs Personen im Omnibus. Durch den Aufprall wurden vermutlich ein 41-jähriger Mann und ein 14-jähriges Mädchen leicht verletzt.

Die Unfallermittlungen werden vom Polizeirevier Ellwangen geführt und Dauern aktuell noch an. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf ungefähr 50.000 Euro geschätzt.