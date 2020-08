„Tante Beete Blumenstrauß“ bringt Stimmung in den Palais-Garten

Konzert Das Abtsgmünder Duo „Tante Beete Blumenstrauß“ hat am Donnerstagabend im Innenhof des Ellwanger Palais Adelmann ein Konzert gegeben. Die musikalischen Profis Bärbel Bauer und Guido Gärtner hatten ein Repertoire wie ein buntes Blumenbeet für ihre gut 40 Zuhörer vorbereitet. Nicht fehlen durfte für die gute Stimmung der Song zum Band-Namen, genauso wie allerhand groovige Töne und rockige Klänge oder die ganz eigene Interpretation des AC/DC-Klassikers „Highway to hell“. Schmalzige, schwäbische Schlagermusik durfte da natürlich genauso wenig fehlen wie „Memories of Heidelberg“ oder „Vogel der Nacht“ von Stefan Remmler. Bei so viel unterhaltsamen Songs mit Augenzwinkern hätte man gerne mitgesungen oder getanzt – am hochsommerlichen Abend in wunderbaren Ambiente. sab/Foto: sab