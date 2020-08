Verlassener VW-Bus auf der B 290 in Vollbrand

Feuer Die Brandursache ist unklar - Personen sind nicht in der Nähe gewesen

Satteldorf. Ein brennendes Auto ist am Samstag 4 Uhr auf der B 290 auf Höhe Satteldorf gemeldet worden. Beim Eintreffen der Polizeistreife stand der VW-Bus bereits in Vollbrand, wie die Polizei am Samstag mitteilt.

Personen seien nicht am Fahrzeug gesehen worden. Der Brand wurde durch die Freiwillige Feuerwehr aus Satteldorf, welche mit drei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften vor Ort waren, gelöscht. Die Brandursache ist bislang ungeklärt. Durch das Feuer platzte der Dieseltank, weshalb die Straße zur Reinigung bis 9.30 Uhr voll gesperrt werden musste. Durch die alarmierte Straßenmeisterei wurde eine örtliche Umleitung eingerichtet. Es kam nur zur geringen Verkehrsstörungen.

Das Polizeirevier Crailsheim bittet Zeugen, die am Samstagmorgen Personen bei dem VW-Bus oder in der Nähe der B290 wahrgenommen haben, sich unter der Telefonnummer: (07951) 4800 zu melden.