Schäferhund verletzt drei Kinder

Dillingen. Ein Schäferhund hat am Samstagabend drei spielende Kinder verletzt. Die Polizei wurde gegen 19.20 Uhr in den Brühlweg nach Dillingen gerufen. Laut Polizei war der Schäferhund auf drei spielende Kinder im Alter zwischen sieben und neun Jahren losgegangen und fügte ihnen oberflächliche Kratz- und Bissspuren am Oberkörper zu. Gegen die Hundehalterin wird jetzt wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.