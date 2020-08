„Lorena & Michael“ bringen Schlagermusik in Neresheims sonnigen Stadtgarten

Konzert „Lorena & Michael“ gab es am heißen Sonntagnachmittag im sehr gut besuchten Neresheimer Stadtgarten. Die beiden kommen aus Burladingen und Münsingen, sind im gleichen Tonstudio und haben sich in der deutschsprachigen Schlagerszene auch schon einen richtig guten Namen gemacht. Auf der Bühne begeistern sie solo oder im Duett, mit eigenen Stücken aber vor allem auch mit frisch interpretierten Coverversionen. Da war von DJ Ötzi über Peter Alexander bis Helene Fischer vieles dabei, was die Schlagerfans glücklich macht und entsprechend super war auch die Stimmung im neuen Neresheimer Stadtgarten. Zum Glück gab es dort auch viele Schattenplätzchen unter den Büschen und Bäumen, Eis und Getränke vom Italiener und der Eintritt waren auch frei. Sommer, Sonne, schöne Musik. Schlagerherz was willst du mehr. han/Foto: han