Wilder Müll beim Orrotsee

Umweltfrevel Unbekannte kippen Sperrmüll einfach in den Wald.

Ellwangen. Wilde Müllablagerungen finden sich in der Umgebung der Lindenhaldenhütte südlich des Orrotsees. Dort hat wohl jemand in der vergangenen Woche seinen kompletten Sperrmüll im Wald entsorgt. Diverse Möbelstücke, ein kaputter Schrank, Kleinmöbel, ein Sofa, kleinere Elektrogeräte, Reste eines eisernen Gartenzaunes, Elektrokabel, Plastikbesteck und jede Menge häuslicher Unrat wurden dort illegal entsorgt. Allerdings fanden sich in einem Karton Altpapier Hinweise auf einen vielleicht möglichen Verursacher. Die Behörden werden dieser Sache nachgehen.