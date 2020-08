Die große Hitze bleibt uns erhalten

War das ein hochsommerliches Wochenende: Sonne satt und Temperaturen jenseits der 30 Grad-Marke. Auch am Montag bleibt uns die große Hitze erhalten. Die Spitzenwerte liegen bei 30 bis 33 Grad. 30 Grad werden es in Neresheim und Bopfingen, 31 in Ellwangen, 32 in Aalen. Rund um Schwäbisch Gmünd gibts die 33 Grad. Das Wetter wird wieder freundlich. Es gibt einen Mix aus Sonne und Wolken. In der Nacht zu Dienstag ist es meist sternenklar. Es bleibt lange warm. Erst gegen Morgen "kühlt" es auf 18 bis 15 Grad. Am Dienstag tagsüber scheint häufig die Sonne. Ganz vereinzelt kann sich ab dem Nachmittag auch mal ein Hitzegewitter bilden. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist aber relativ gering. Die Höchsttemperatur liegt bei 34 Grad. Im weiteren Wochenverlauf wechseln sich Sonne und Wolken ab. In teils schwüler Luft sind aber jederzeit Hitzegewitter möglich. Die Werte liegen weiterhin bei über 30 Grad. Erst am Freitag könnte es wieder etwas kühler werden.