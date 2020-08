Ferienprogramm im Schloss

Ellwangen. Aufgrund der großen Nachfrage bietet das Schlossmuseum Ellwangen eine zusätzliche Ferienaktion an: Am Freitag, 21. August, gibt es eine geheimnisvolle Schlossführung für Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren. Der Rundgang führt zu merkwürdigen und geheimnisvollen Kunstwerken und Räumen im Schloss, die sonst verschlossen sind. Die Teilnehmer erfahren von sagenumwobenen Schlossbewohnern, die noch heute ihr Unwesen in dem alten Gemäuer treiben sollen. Anmeldung unter: www.unser-ferienprogramm.de/Ellwangen.