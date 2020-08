Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

7 Uhr: In Satteldorf hat sich heute Morgen ein Unfall auf der L1066 zwischen der Mariäkappele und der Abzweigung Rudolfsberg ereignet. Zwei Personen wurden dabei schwer verletzt. Aktuell ist die Straße voll gesperrt. Rettungskräfte und die Polizei sind vor Ort.

6.50 Uhr: Laut Angaben der Polizei ist am Montagabend gegen 20.55 Uhr eine Person beim Bahnübergang in Westhausen von einem Zug erfasst worden. Derzeit gehe die Polizei von Suizid aus.

6.30 Uhr: Der blamable Auftritt gegen die SG Bettringen wirkt nach. Kapitän Daniel Bernhardt, der 119 Minuten lang tatenlos zusehen musste und den VfR Aalen im Elfmeterschießen rettete, findet deutliche Worte: „Jeder Einzelne muss sich hinterfragen, ob das der Anspruch an sich selbst ist.“ Hier gehts zum Interview.

6.15 Uhr: Ab dem Nachmittag, beziehungsweise frühen Abend sind heute einzelne Hitzegewitter nicht ganz ausgeschlossen. Wie immer wird es aber längst nicht jeden treffen. An den allermeisten Stellen wird es trocken bleiben. Die Spitzenwerte liegen bei schweißtreibenden 31 bis 34 Grad. Mehr zum Wetter weiß Tim Abramowski in seinem Wettervideo.

6.04 Uhr: Auch auf den Schienen im Ostalbkreis gibt es keine Verspätungen. Laut Angaben der Deutschen Bahn fahren alle Züge in der nächtsen Stunde nach Plan.

6.02 Uhr: Auf den Straßen im Ostalbkreis ist es an diesem Morgen noch ruhig. Sie müssen mit keinen größeren Verzögerungen oder Behinderungen rechnen. Fahren Sie vorsichtig und kommen Sie gut an Ihr Ziel.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Dienstag! Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst alles, was zum Start in den Tag wichtig ist. Jana Thiele checkt für Sie die wichtigsten Meldungen rund um Verkehr, Wetter und das Geschehen in der Region bis etwa 9 Uhr.