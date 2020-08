Westhausen: Person von Zug erfasst

Westhausen. Laut Angaben der Polizei ist am Montagabend gegen 20.55 Uhr eine Person beim Bahnübergang in Westhausen von einem Zug erfasst worden. Derzeit gehe die Polizei von Suizid aus. Die Kriminalpolizei ermittelt in diesem Fall. Der Bahnverkehr musste vorübergehend eingestellt werden. Auch die Feuerwehr war am Unfallort.