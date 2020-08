Sebastian Schwab erhÃ¤lt Max Liebhaber Preis

Heidenheim. Der Max Liebhaber Preis 2020 ist an den Komponisten Sebastian Schwab für seiner Werke „Nau bens hald i“ und „WURST!“ verliehen worden. Die Pop-Up Opera „Nau bens hald i“ über Georg Elser feierte in diesem besonderen Jahr großen Erfolg in der Ersatzspielzeit. Die Junge Oper „WURST!“ musste allerdings verschoben werden. Das Max Liebhaber-Werk, eine Initiative der Firma Liha-Werbung, hat zum achten Mal einen Preis für eine/n Künstler/in der Opernfestspiele Heidenheim vergeben. Preisträger in diesem Jahr ist der Komponist der beiden Musiktheater-Auftragswerke Sebastian Schwab.

Zur Person

Der Komponist und Dirigent Sebastian Schwab wurde 1993 geboren. Seit der Saison 2019/20 ist er Assistent des GMD an der Staatsoper Stuttgart, seit der Saison 2018/19 Assistenzdirigent der Münchner Symphoniker. Derzeit ist er Stipendiat des Deutschen Dirigentenforums und Student für Dirigieren (zuvor Komposition, Musiktheorie und Violine) in München. Er dirigierte unter anderem das Berner Symphonieorchester, das Münchener Kammerorchester, die Norddeutsche Philharmonie Rostock, die Staatsphilharmonie Nürnberg und die Stuttgarter Philharmoniker. Schwab komponierte u.a. für das Berner Symphonieorchester, das Philharmonische Orchester Trier und die Opernfestspiele Heidenheim. Gemeinsam mit dem griechischen Komponisten Mikis Theodorakis komponierte Schwab den Liedzyklus "Echowand", der bei Schott/Wergo veröffentlicht und mit dem Leonhard und Ida Wolf-Gedächtnispreis geehrt wurde.