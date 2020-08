Drei Männer greifen 29-Jährigen mit Messer an

Aalen. Am Montagabend gegen 20.25 Uhr verständigte ein Mann die Polizei, nachdem ein Bekannter von ihm in der Bahnhofstraße von mehreren Tätern angegriffen und wohl auch mit einem Messer verletzt wurde. Dem 29-Jährigen, der eine Schnittverletzung am Arm davontrug, sind die Angreifer offenbar bekannt. Demnach handelt es sich um drei Männer im Alter von 27, 29 und 37. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind der Polizei derzeit noch nicht bekannt.