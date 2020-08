Senior fällt auf Telefonbetrug herein

Bartholomä. Zwischen Donnerstag 30. Juli, und vergangenen Freitag wurde ein 78-Jähriger durch verschiedene Anrufer Opfer einer Betrugsmasche. Am Telefon haben die Betrüger mitgeteilt, dass er bei einem Gewinnspiel rund 49.500 Euro gewonnen habe, teilt die Polizei mit. Zur Auszahlung des Geldes müsse er nun Google Playcards kaufen und die entsprechenden Codes mitteilen. Der 78-Jährige lehnte dies ab, woraufhin er am nächsten Tag einen erneuten Anruf erhielt, in dem ihm zum Gewinn von nun 94.500 Euro gratuliert wurde. Die Anruferin brachte den gutgläubigen Mann dazu in verschiedenen Läden für insgesamt 4000 Euro Google Playcards zu kaufen. Die Codes im Gegenwert von 2500 Euro teilte der Mann der Unbekannten mit.

Die Polizei rät: