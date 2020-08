Streit eskaliert: Junger Mann wird mit abgeschlagenem Glas schwer verletzt

Plüderhausen. Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Bewohner in einer Asylunterkunft im Postweg wurde am Montagnacht gegen 22.45 Uhr ein 20-Jähriger mit einem abgeschlagenen Glas schwer verletzt. Der junge Mann musste laut Polizeiangaben mit einem Rettungshubschrauber in eine nahe gelegene Klinik geflogen werden. Es bestehe keine Lebensgefahr. Aus bislang unbekanntem Grund gerieten der 20-Jährige und ein 19-jähriger Guineer in einen Streit. Der 19-jährige Tatverdächte wurde durch die Polizei festgenommen und wird am Dienstagnachmittag beim Amtsgericht Waiblingen einem Haftrichter vorgeführt.