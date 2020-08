Erst freundlich - ab dem Nachmittag vereinzelt Gewitter

Am Mittwoch ist es erst wieder lange freundlich. Allerdings tauchen im weiteren Tagesverlauf immer mehr Wolken auf und ab dem späten Nachmittag/frühen Abend sind lokal kräftige Hitzegewitter möglich. Wie immer wird es aber längst nicht jeden erwischen. Die Spitzenwerte liegen bei 29 bis 33 Grad. 29 Grad werden es in Neresheim, 30 in Bopfingen, 31 in Ellwangen, 32 in Aalen. Rund um Schwäbisch Gmünd gibts die 33 Grad. In der Nacht zu Donnerstag ist es meist bewölkt. Es bleibt lange warm, erst gegen Morgen "kühlt" es auf 20 bis 16 Grad ab. Somit gibt es mancherorts eine tropische Nacht. Das bedeutet, dass es auch nachts wärmer als 20 Grad ist. Am Donnerstag wird das Wetter so ähnlich, wie am Mittwoch. Erst scheint noch häufiger die Sonne, allerdings sind ab dem Nachmittag Hitzegewitter möglich. Die Höchsttemperatur liegt bei knapp über 30 Grad. Der Freitag wird ein wechselhafter Tag. Es sind einige teils kräftige Schauer und auch Gewitter unterwegs. Die Werte gehen etwas zurück, maximal 25 Grad. Doch schon am Wochenende wird es wieder heißer, dazu scheint häufig die Sonne.