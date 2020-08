Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

7.15 Uhr: Achtung Bahnfahrer:

Der IC2061 Aalen (6.59 Uhr) über Ellwangen (7.09 Uhr) in Richtung Nürnberg verspätet sich aktuell um circa 30 Minuten. Grund für die Verspätung ist eine technische Störung am Zug.

Der RB13 (19455) Aalen (7.27 Uhr) fährt heute von Gleis 4 ab.

7.12 Uhr: Das sind die Wetteraussichten für diesen Mittwoch: Heute wird es erst wieder lange freundlich. Allerdings tauchen im weiteren Tagesverlauf immer mehr Wolken auf und ab dem späten Nachmittag/frühen Abend sind lokal kräftige Hitzegewitter möglich. Wie immer wird es aber längst nicht jeden erwischen, weiß Tim Abramowski. Die Spitzenwerte liegen bei 29 bis 33 Grad.

7.02 Uhr: Auf der A7 zwischen Aalen/Westhausen und Ellwangen ist es heute Morgen zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Lkw gekommen. Laut Angaben der Polizei ist die A7 zwischen Aalen/Westhausen und Ellwangen derzeit in Richtung Würzburg gesperrt. Nachdem die Lkw- und Pkw-Fahrerin zusammengestoßen waren, kippte der mit Lebensmittel beladene Lkw um, fing Feuer und brannte vollständig aus. Aktuell müssen Sie dort mit einer Verzögerung von etwa zwölf Minuten rechnen.

6.35 Uhr: Nachdem die Wiedereröffnung der Traumpalast-Kinos nach dem Corona-Lockdown sich im Juli aufgrund der Verschiebung mehrerer großer Film-Neustarts verzögert hat, öffnen die Häuser nun am Donnerstag, 27. August. „Endlich wieder Traumpalast“, freuen sich die Geschäftsführer Heinz und Marius Lochmann. Nach einer schwierigen und entbehrungsreichen Zeit freuen sie sich, bald wieder Besucher im Kino begrüßen zu dürfen und versichern, sich „mit ganzer Kraft für ein Kinoerlebnis zum Wohlfühlen einzusetzen“.

6.11 Uhr: Auf der A7 Ulm in Richtung Würzburg zwischen Aalen/Westhausen und Ellwangen laufen derzeit Bergungsarbeiten. Die Richtungsfahrbahn ist deshalb gesperrt. Die empfohlene Umleitung ist die U11. Fahren Sie vorsichtig.

6.08 Uhr: Der IRE 3201 Aalen (7.03 Uhr) in Richtung Ulm fällt heute betriebsbedingt aus. Die nächste Reisemöglichkeit von Aalen nach Ulm ist laut Deutscher Bahn mit dem RE57 (26519) um 7.34 Uhr von Gleis 5.

6.06 Uhr: Auf den Straßen im Ostalbkreis ist es an diesem Mittwochmorgen noch ruhig. Sie müssen derzeit mit keinen größeren Verzögerungen durch Stau rechnen. Fahren Sie dennoch vorsichtig und kommen Sie sicher an ihr Ziel.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Mittwoch. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Jana Thiele begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.