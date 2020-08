Nachbarn retten 22-Jährigen aus brennendem Haus

Schwäbisch Hall. In der Gelbinger Gasse hat am Dienstagabend gegen 17:45 Uhr ein Wohnhaus gebrannt. Laut Angaben der Polizei befand sich während des Brandes ein 22-Jähriger in der Wohnung und wurde zunächst durch die Flammen eingeschlossen. Unter Mithilfe der Nachbarschaft konnte er dann über eine Leiter die Wohnung verlassen. Die Feuerwehr war mit mindestens 14 Fahrzeugen und 60 Personen im Einsatz und konnte den Brand löschen. Der 22-Jährige wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein nahegelegenes Krankenhaus gerbracht. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Durch das Feuer entstand ein Sachschaden von ungefähr 50.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.