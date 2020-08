Festival nun doch im Stadtgarten

Aalen. Nun also doch. Am 28. und 29. August geht in Aalens Stadtgarten Open Air ein zweitägiges Festival über die Bühne – präsentiert von der Schwäbischen Post. Gemeinsam holen die Vereine kunterbunt und Kulturfreunde Galgenberg dabei am Freitag „I'm Korny“, „Tightrope“ und die Stumpfes und am Samstag „Stefan Frank Guitar Power,“, das Svend Renkenberger Duo, Edler Giebelmaier, das Simon Fist Trio und Cosmo Klein auf die Bühne.

500 Besucher dürfen pro Tag dabei sein. Alles läuft unter strikten Corona-Bedingungen. Das Festival soll Musikern helfen und Besuchern so viel Konzertatmosphäre wie möglich bieten. Tickets gibt es nur online unter: www.aalener-jazzfest.de

Sie kosten 20 Euro pro Tag. Es können maximal sechs Tickets bestellt werden. Einen Festivalpass gibt es nicht.