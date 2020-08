Espachweiler See vorerst stabilisiert

Ellwangen-Espachweiler. Die Pumpaktion des Fischereivereins Untergröningen und der Feuerwehren von Neuler und Untergröningen konnte den See vorerst stabilisieren. Am Dienstagabend berieten Ellwangens Bürgermeister Volker Grab, Ortsvorsteher Albert Schiele und Abordnungen von THW und Feuerwehr Ellwangen vor Ort über das Vorgehen. „Die Sauerstoffwerte bewegen sich derzeit wieder außerhalb der kritischen Marke“, erklärte der Stadtsprecher Anselm Grupp. „Der See wird aber weiter überwacht, das Baden bleibt wegen der Algen untersagt.“ jku