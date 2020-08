Kurz und bündig

Ritter ist verkauft

Essingen. Das Gasthaus Ritter in Essingens Schulstraße ist verkauft. Dies gab Bürgermeister Wolfgang Hofer bekannt. Ein Bauträger aus der Region habe das Anwesen gekauft, so Wolfgang Hofer weiter. Was mit dem etwa 1600 Quadratmeter großen Gebiet im Herzen Essingens passiert, kann der Bürgermeister im Moment noch nicht verraten. In den kommenden Jahre sei geplant, das Areal um den Ritter herum, sprich die neue Ortsmitte, weiter aufzuwerten. Es gebe Pläne für die Musikschule und den Farrenstall, sagte der Bürgermeister weiter. maro