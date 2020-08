Erst scheint noch häufiger die Sonne - gegen Abend sind örtlich wieder Hitzegewitter möglich

Am Donnerstag scheint erst wieder häufig die Sonne. Allerdings wird es im weiteren Tagesverlauf immer wolkiger und ab dem späten Nachmittag/frühen Abend sind lokal wieder Gewitter möglich. Die Spitzenwerte liegen bei 28 bis 31 Grad. 28 Grad werden es in Neresheim und Bopfingen, 29 in Ellwangen, 30 in Aalen. Rund um Schwäbisch Gmünd gibts die 31 Grad. In der Nacht zu Freitag kann es vereinzelt noch gewittern. Ansonsten ist es meist bewölkt. Es kühlt ab auf 18 bis 14 Grad. Der Freitag wird ein wechselhafter Tag. Es kann immer wieder regnen, selbst Gewitter sind nicht ganz ausgeschlossen. Die Werte gehen etwas zurück, maximal 27 Grad. Es ist weiterhin sehr schwül. Am Wochenende steigen die Werte schon wieder an. Am Samstag gibts maximal 29 Grad und am Sonntag rund 30 Grad. Dazu gibt es einen Wechsel aus Sonne und Wolken.