Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

6.23 Uhr: Heute scheint erst wieder häufig die Sonne. Allerdings wird es im weiteren Tagesverlauf immer wolkiger und ab dem späten Nachmittag/frühen Abend sind lokal wieder Gewitter möglich. Die Spitzenwerte liegen bei 28 bis 31 Grad, weiß Tim Abramowski.

6.15 Uhr: Es ist ein besonderes Pokalderby: Dorfmerkingen gegen Neresheim. Der Teilort gegen die Stadt. Und Andreas „Bobo“ Mayer ist ein besonderer Spieler - im Sommer ist er vom Oberligisten zum Landesligaverein Neresheim gewechselt. Es könnte interessant werden am Samstag um 15.30 Uhr. Im Interview sagt Bobo Mayer (39), was er erwartet.

6.06 Uhr: Der IRE 3201 Aalen (7.03 Uhr) in Richtung Ulm fällt heute betriebsbedingt aus, meldet die Deutsche Bahn. Die nächste Reisemöglichkeit von Aalen Hbf nach Ulm Hbf ist mit HzL RE57 (26519) um 07.34 Uhr von Gleis 5.

6.02 Uhr: Auf den Straßen im Ostalbkreis ist es heute Morgen noch ruhig. Derzeit müssen Sie mit keinen größeren Verzögerungen durch Stau rechnen.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Donnerstag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Jana Thiele begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen