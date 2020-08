Kleine Grünfläche bei Aalener Fachhochschule brennt

Aalen. Ein Grünstreifen im Bereich der Fachhochschule Aalen hat am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr gebrannt. Laut Angaben der Polizei hat die Freiwillige Feuerwehr Aalen dort einen Flächenbrand von ca. 0,5 m × 0,5 m und eine bereits erloschene Bandstelle festgestellt. Aufgrund der Regenfälle in der vorangegangenen Nacht, geht die Polizei davon aus, dass der Brand keinen natürlichen Ursprung wie zum Beispiel die derzeitige Hitze hat. Während den polizeilichen Ermittlungen wurde bekannt, dass es in den vergangenen zwei bis drei Monaten zu mehreren kleinen Bränden, ohne nennenswerten Schaden, im Bereich des dortigen Geländes kam. Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: (07361) 5240 entgegen.