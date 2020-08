Kinder legen Münzen auf Bahnschienen

Mögglingen. Drei Kinder haben am Mittwochabend auf die Gleise am Mögglinger Bahnhof 1-Cent-Münzen gelegt, um diese vom vorbeifahrenden Zug plattfahren zu lassen. Laut Polizeiinformationen teilte eine Zeugin über Notruf der Polizei am Mittwochabend kurz nach 18 Uhr mit, dass sich im Bereich des Bahnsteiges am Mögglinger Bahnhof drei Kinder aufhalten würden. Vor Ort stellten Beamte des Schwäbisch Gmünder Polizeireviers tatsächlich zwei Mädchen im Alter von 14 Jahren und einen Jungen im Alter von zehn Jahren fest. Über die ebenfalls verständigte Bundespolizei wurde die Bahn entsprechend informiert, sodass die Züge im Bereich des Mögglinger Bahnhofs ihre Fahrgeschwindigkeit verringerten. Die Kinder wurden ihren Eltern übergeben.