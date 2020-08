Tims Wetterblog fürs Wochenende

Aalen. War das eine Wetter-Woche bislang. Temperaturen jenseits der 30 Grad-Marke, viel Sonnenschein, nur vereinzelt Hitzegewitter. Außerdem gab es in der Nacht zu Donnerstag in Schwäbisch Gmünd die erste Tropennacht in diesem Jahr. Das bedeutet, dass die Temperatur auch in der Nacht nicht unter 20 Grad sank.

An diesem Freitag gibt es auf der Ostalb einen Wechsel aus Sonne, Wolken und einigen teils kräftigen Schauern. Selbst kurze Gewitter sind nicht ausgeschlossen. Die Spitzenwerte liegen bei 24 bis 27 Grad. 24 Grad werden es in Neresheim und Bopfingen, 25 in Ellwangen, 26 in Aalen, in Schwäbisch Gmünd 27 Grad. Sollte die Sonne mal länger scheinen, kann es noch etwas wärmer werden. Der Samstag startet erst wolkenreich, vereinzelt kann es regnen. Im Tagesverlauf wird es immer freundlicher. Die Höchsttemperatur liegt bei 28 Grad. Am Sonntag wird es freundlich, maximal 30 Grad. Tim Abramowski