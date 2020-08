Der Orrotsee im Wanderbuch

Aalen. Tipps für einen Spaziergang um den Orrotsee gibt Autorin Anne Karrer in ihrem druckfrischen Buch Nummer 3 mit dem Titel „Kurze Wanderungen an Bächen, Weihern und Seen im Umkreis von Aalen“. Das Buch beinhaltet 30 Wandertipps, alle bebildert und mit Wanderkarten versehen. Ebenfalls veröffentlicht hat Anne Karrer „Kurze Wanderungen in der näheren Umgebung von Aalen“ und „Kurze Wanderungen 30 km im Umkreis von Aalen“. Die Bücher gibt’s in Buchhandlungen in der Region oder übers Internet unter www.aalen-wanderungen.de cow