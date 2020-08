Warum Larissa Fachet eine Vorreiterin ist

Aalen. Nach drei Jahren praxisintegrierter Ausbildung in der Lebenshilfe Aalen sowie der Ausbildungsschule St. Loreto hat Larissa Fachet ihre Abschlussprüfung zur Erzieherin bestanden. Als erste Absolventin der Praxisintegrierten Ausbildung (PIA) in der Inklusiven Kindertagesstätte Tausendfüßler der Lebenshilfe Aalen ist Larissa Fachet eine Vorreiterin in der Umsetzung der neuen Ausbildungsform.

Die Ausbildung zum Erzieher und zu Erzieherin in praxisintegrierter Form (PiA) umfasst eine dreijährige Ausbildung an der Fachschule für Sozialpädagogik in Verbindung mit einem Ausbildungsplatz in einer sozialpädagogischen Einrichtung mit Theorie und Praxis im Wechsel.