Richter entscheidet: 15-jähriger Autodieb nach Verfolgungsjagd in U-Haft

Leinzell/Essingen. Die beiden 14 und 15 Jahre alten Jugendlichen, die in der Nacht zum Mittwoch mit gestohlenen Fahrschulautos mehrere Unfälle verursacht haben und sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei lieferten, wurden am Donnerstagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, ist der 15-Jährige nun in Untersuchungshaft. Er wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. So hat der Richter entschieden. Der Haftbefehl gegen den 14-Jährigen wurde unter Meldeauflagen außer Vollzug gesetzt.