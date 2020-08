Den SK-Weg entdecken

Aalen-Wasseralfingen. Am Sonntag, 16. August, 14 Uhr, nimmt Joachim Wagenblast Interessierte mit auf den Sieger-Köder-Weg. Treffpunkt am Stefansplatz. Auch wenn die Stephanuskirche gerade wegen Renovierung geschlossen ist, gibt es viele Kunststationen mit Arbeiten von Sieger Köder und seinen Künstlerfreunden auf dem Weg zu entdecken. Und Wagenblast gibt Hinweise zum Besuch der Ausstellung „Der stille Klang - Sieger Köder in Wasseralfingen“ in der Museumsgalerie im Bürgerhaus. Eine Voranmeldung zur Führung ist erforderlich per Mail an rathaus.wasseralfingen@aalen.de oder Tel. (07361) 9791-0.