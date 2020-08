Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

6.52 Uhr: „Wenn jetzt nichts passiert, dann zweifle ich wirklich an unserer Justiz und an meinen Rechten“, sagt Heike Hilbig. Die Eigentümerin der gleichnamigen Fahrschule kann noch immer kaum fassen, was ihr in der Nacht zum Mittwoch widerfahren ist. Zwei Jugendliche aus dem Leinzeller Raum waren in die Fahrschule eingedrungen, hatten aus einem Schrank die Schlüssel zweier Fahrschulwagen entwendet. Sie hatten dann beide Fahrzeuge – einen nagelneuen Mercedes B-Klasse und einen VW-Tiguan – für eine Spritztour benutzt und die Autos dabei zu Schrott gefahren.

Nun hat der Haftrichter den Haftbefehl gegen den 15-Jährigen unter Vollzug gesetzt, das heißt, der Jugendliche wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Der Haftbefehl gegen den jüngeren wurde gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt. Das heiße, dass sich der Jugendliche regelmäßig bei der Behörde melden müsse, erklärt Polizeisprecher David Ebert.

6.40 Uhr: Der IRE 3201 Aalen (7.03Uhr) in Richtung Ulm fällt heute aus. Die Deutsche Bahn empfiehlt als nächste Reisemöglichkeit nach Ulm Hbf den RE57 (26519). Die Abfahrt in Aalen ist um 7.34 Uhr auf Gleis 5.

6.32 Uhr: Heute gibt es auf der Ostalb einen Wechsel aus Sonne, Wolken und einigen teils kräftigen Schauern. Selbst kurze Gewitter sind nicht ganz ausgeschlossen. Die Spitzenwerte liegen bei 24 bis 27 Grad. Tim Abramowski hat die Wetteraussichten fürs Wochenende.

6.12 Uhr: 50 mutige Forscher wagen sich auf zur Expedition in die Max-Eyth-Halle. Von Waldausflügen bis zur eigenen Zeitung gibt es für die Kinder viel zu tun. Kurzfristig war das Sonderprogramm möglich. Die Ferienaktion ersetzt in diesem Jahr Ostalb-City.

6.05 Uhr: Die Deutsche Bahn meldet für die nächste halbe Stunde keine Verspätungen oder Zugausfälle. Aktuell fahren alle Züge nach Plan.

6.03 Uhr: Auf den Straßen im Ostalbkreis ist es heute Morgen noch ruhig. Aktuell müssen Sie mit keinen Behinderungen oder Stau rechnen.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Freitag! Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst alles, was zum Start in den Tag wichtig ist. Jana Thiele checkt für Sie die wichtigsten Meldungen rund um Verkehr, Wetter und das Geschehen in der Region bis etwa 9 Uhr.