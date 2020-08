Einbrecher schließt sich in Laden ein

Aalen. Ein 35-jähriger Einbrecher hat sich am Freitagmorgen in einem Einkaufsmarkt in der Aalener Julius-Bausch-Straße selbst eingeschlossen. Laut Angaben der Polizei riefen Passanten gegen 2 Uhr die Polizei, da sie in einem Einkaufsmarkt in der Julius-Bausch-Straße einen Mann entdeckt hatten, der das Gebäude offensichtlich nicht verlassen konnte. Vor Ort stellten Beamte des Aalener Polizeireviers fest, dass ein 35-Jähriger sich beim Einbruch in das Geschäft wohl selbst "festgesetzt" hatte. Der Mann hatte zunächst mit einem Mülleimer gegen die Scheibe der Eingangstüre geschlagen und dann einen Spalt zwischen Schiebetür und Glasscheibe gehebelt. Im Laden suchte er Tabak, Getränke, DVD und Lebensmittel im Wert von rund 500 Euro zusammen, welches er am Ausgang zum Abtransport bereitstellte. Da der 35-Jährige jedoch durch den von ihm aufgehebelten Spalt nicht mehr nach draußen kam, blieb ihm nichts anderes übrig als im Geschäft auf die Polizei zu warten. Diese nahm den Einbrecher fest. Eine Durchsuchung des Einkaufsmarktes und der näheren Umgebung nach Mittätern, an der auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, verlief negativ.