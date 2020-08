Virngrundtunnel: Sperrung auf der A7 soll sechs Wochen früher aufgehoben werden

Verkehrsfreigabe am 20. September geplant. Vollsperrung zur abschließenden Inbetriebnahme

Ellenberg. Der Virngrundtunnel wird voraussichtlich knapp sechs Wochen früher als geplant wieder für den Verkehr freigegeben. Das teilt das Regierungspräsidium am Freitagnachmittag mit. Demnach soll am Sonntag, 20. September, die Sperrung aufgehoben werden.

Um die bestehende Verkehrssicherung abzubauen, muss der Virngrundtunnel allerdings vorerst vollgesperrt werden. Diese Vollsperrung, bei der der Tunnel für die abschließende Inbetriebnahme vorbereitet wird und Funktionstests durchgeführt werden, ist nun bereits von Freitag, 18. September, 21 Uhr, bis Sonntag, 20. September, voraussichtlich 9 Uhr, vorgesehen. Das Regierungspräsidium wird nochmals per Pressemitteilung einige Tage vor der Sperrung informieren.

Das Regierungspräsidium Stuttgart saniert seit Mai 2019 die gesamte Betoninnenschale des Virngrundtunnels und rüstet diesen betriebstechnisch auf den Stand der Technik nach. Auch die Fahrbahn der A 7 wird im Tunnel vollständig erneuert. Aktuell finden die abschließenden Arbeiten in der Weströhre statt. Die Oströhre wurde bereits im März 2020 fertiggestellt.

Nachdem durch die – gegenüber der ursprünglichen Planung – umfangreicheren Arbeiten sich die Bauzeit im Tunnel zunächst verlängert hatte, kann nun durch eine gemeinsame Anstrengung aller Beteiligten der Verkehr schon knapp sechs Wochen früher ungehindert durch die beiden Tunnelröhren fließen, so das Regierungspräsidium. In zahlreichen Abstimmungen zwischen dem Regierungspräsidium Stuttgart und den ausführenden Baufirmen wurden gemeinsam Möglichkeiten gefunden, mit denen der Bauablauf optimiert und beschleunigt werden konnte. So wurden einerseits die Personal- und Einsatzkapazitäten vor Ort erhöht. Zum anderen wurden die vor Ort gewonnen Erfahrungen und Erkenntnisse aus der ersten Bauphase (Oströhre) entsprechend genutzt, um Arbeitsgänge zu verbessern und Arbeitsschritte besser zu verzahnen.

Nach erneuter Rücksprache mit den Baufirmen soll der Virngrundtunnel inklusive der Fahrbahndeckenerneuerung daher voraussichtlich bereits am Sonntag, 20. September, für den Verkehr freigegeben werden können.