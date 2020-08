Zwei Tatverdächtige aus Schwäbisch Hall nach mehreren Überfällen in U-Haft

Die beiden aus dem Raum Schwäbisch Hall sollen sowohl eine Bank in Mannheim, als auch eine Tankstelle in Backnang und Schwäbisch Hall überfallen haben

Backnang/Schwäbisch Hall. Zwei tatverdächtige Bankräuber aus dem Raum Schwäbisch Hall wurden am 29. Juli von der Mannheimer Polizei festgenommen. Ein 44-Jähriger sowie sein 22-jähriger Komplize hatten zuvor in der Mannheimer Innenstadt eine Bank überfallen und dabei eine Angestellte mit einer Schreckschusswaffe bedroht.

Laut einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums Aalen besteht im Rahmen der kriminalpolizeilichen Ermittlungen zwischenzeitlich der konkrete Verdacht, dass die beiden Festgenommenen am 14. Juli noch eine Tankstelle in Backnang-Waldrems und am 18. Juli eine Tankstelle in der Egerländer Straße in Schwäbisch Hall überfallen haben. Bei den Wohnungsdurchsuchungen der beiden Männer, die aus dem Raum Schwäbisch Hall stammen, konnten entsprechende Beweisstücke aufgefunden werden, die den konkreten Verdacht einer Tatbeteiligung bei den genannten Tankstellenüberfällen begründen. Die Tatverdächtigen befinden sich in Untersuchungshaft. Die weiteren Ermittlungen zu allen drei Überfällen werden zukünftig zentral bei der Staatsanwaltschaft Mannheim und der Kriminalpolizei Mannheim geführt.