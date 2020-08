Schwerer Unfall auf der B290 bei Ellwangen

Ellwangen. Ein schwerer Unfall hat sich am Freitagnachmittag auf der B290 (Konrad-Adenauer Straße) zwischen Schrezheim und Ellwangen an der Kreuzung zur Dalkinger Straße ereignet. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei sei ein Auto gegen einen Anhänger geprallt. Das Auto sei alleinbeteiligt ins Schleudern gekommen, so die Polizei weiter. Die Ursache ist bislang unbekannt. Momentan laufe der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei, so Polizeisprecher Steffen Opferkuch auf Nachfrage. Es kommt jedoch im Feierabendverkehr zu Behinderungen.