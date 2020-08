Kräuterweihe zu Mariä Himmelfahrt 

In den katholischen Gottesdiensten werden an diesem Wochenende zum Fest Mariä Himmelfahrt Kräuterbüschel geweiht.

Je nach Region werden in diese Büschel 7, 12, 24 oder gar 99 Kräuter eingebunden. Darunter sind meist Johanniskraut, Salbei, Schafgarbe, Eisenkraut, Minze, Majoran, Kamille, Thymian, Tausendgüldenkraut und Baldrian sowie verschiedene Getreidearten.

Die Mitte ziert oft die Spitze einer Königskerze. Früher wurden die Sträuße in Haus und Stall an der Wand im sogenannten Herrgotts- winkel angebracht. Heutzutage, da die Heilkraft der Kräuter neu entdeckt wird, gilt es, die Verbindung zwischen christlicher Hoffnung und körperlicher Heilung wieder zu stärken.

Wie bei keinem anderen Marienfest ist dieser Festtag besonders mit dem Brauchtum der Kräuterweihe verbunden. Gemäß katholischer Theologie verweist dieser Brauch auf die Schöpfung, durch die Gott zu uns spricht. Nach christlichem Verständnis ist durch die Menschwerdung Gottes in Maria die ganze Schöpfung geheilt worden. Sie kann, etwa mittels der Kräuter wiederum heilsam sein, wenn wir ihre Kräfte in der rechten Weise nutzen.