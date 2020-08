Betrunkener Pedelec-Fahrer stürzt und verletzt sich

Bopfingen /Aufhausen. Ein alkoholisierter Pedelec-Fahrer ist am Samstagmorgen gegen einen Bordstein in der Lauchheimer Straße in Aufhausen gefahren und daraufhin gestürzt. Laut Angaben der Polizei hatte sich der 43-Jährige beim Sturz leicht verletzt. Da die Polizeibeamten vor Ort bei dem Mann Alkoholgeruch in der Atemluft feststellten, musste er sich einem Test unterziehen. Da das Ergebnis des Tests über dem absoluten Grenzwert der Fahrtüchtigkeit lag, musste dem Pedelec-Fahrer Blut entnommen werden. Der 43-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.