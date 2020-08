Haus in der Rittergasse bekommt einzigartigen Anstrich

Kunst Die junge Künstlergruppe „Kollektiv K“ arbeitet derzeit an einem Großprojekt in der Rittergasse. Am Haus gegenüber dem Café Wunderlich entsteht ein großes Kunstwerk – die Wandmalerei erstreckt sich dort über das ganze Haus in der Rittergasse 1. Thematisch greift das Werk die Geschichte der Stadt auf. Das Großprojekt finanzieren die jungen Künstler aus eigener Tasche und Spenden. Zusätzlich bekommen sie aus dem städtischen Fördertopf bis zu 5000 Euro. Bei einer Besichtigung schauten sich Oberbürgermeister Thilo Rentschler und Citymanager Reinhard Skusa das Kunstwerk genauer an. Wer Kollektiv K unterstützen möchte, kann dies über die Plattform „Gut für die Ostalb“ tun. Foto: ant