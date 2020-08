Russland lässt ersten Corona-Impfstoff zu

Moskau. „Die erste Charge des neuen Impfstoffs gegen das Coronavirus des Gamaleja-Forschungszentrums wurde hergestellt“, zitierten russische Nachrichtenagenturen das Gesundheitsministerium in Moskau am Samstag. Medienberichten zufolge lässt Russland als erstes Land der Welt einen Impfstoff gegen das Coronavirus für die breite Verwendung zu. Allerdings sei der der Impfstoff bisher nur an wenigen Menschen getestet worden. Wissenschaftler und die Weltgesundheitsorganisation (WHO) haben allerdings Vorbehalte gegen den Impfstoff geäußert. Der russische Präsident Wladimir Putin behauptet seine eigene Tochter sei schon geimpft worden.

