Frontalzusammenstoß auf der B298 bei Mutlangen

Mutlangen. Zwei verletzte Personen sind nach ersten Informationen der Polizei die Folge eines Verkehrsunfalls am späten Samstagabend gegen 23.20 Uhr auf der Bundesstraße 298 bei Mutlangen/Industriegebiet-Nord. Ein Audi und ein Ford waren auf der Bundesstraße frontal zusammengestoßen. Zwei Rettungswagen, der Notarzt und die Polizei waren an die Unfallstelle geeilt. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Unfallstelle war gegen 01.15 Uhr wieder geräumt. mbu