Movienights in Bopfingen gehen zu Ende

Bopfingen. Gemeinsam mit dem Jugendgremium der Stadt Bopfingen, der „Schmiede“ und „Movieworld Nördlingen“ präsentiert die Stadt Bopfingen in dieser Woche vom 11. bis 16. August zum vierten Mal das Sommer-Highlight „Movie Nights“ im Bopfinger Stadtgarten. Den Anfang der diesjährigen „Movie Nights“ im Bopfinger Stadtgarten machte „Die Hochzeit“, der neue Film von Til Schweiger. Am letzten Spieltag wird der Film „Jumanji: The next Level“gezeigt. Einlass ist ab 19.30 Uhr, Filmstart gegen 20.30 Uhr. Die Tickets kosten im Vorverkauf 8 Euro, Kinder bis 12 Jahre 6 Euro, im Movieworld in Nördlingen und bei UE-S in Bopfingen, Vordere Pfarrgasse 11. An der Abendkasse kosten die Karten 9 Euro, für Kinder 6 Euro.