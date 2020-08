Umfangreiche Sperrung in Essingen

Straßenbau Von diesem Montag an wird die Remsbrücke saniert. Diese Einschränkungen und Umleitungen gibt es.

Essingen. Von diesem Montag an ist die Hauptverbindungsachse durch Essingen voll gesperrt. Das Regierungspräsidium Stuttgart saniert die Remsbrücke im Zuge der Landesstraße 1165 in Essingen. Die Sperrung wird voraussichtlich bis Freitag, 11. September andauern. Voraussichtlich im Zeitraum von Montag, 31. August, bis Montag, 7. September, wird laut Regierungspräsidium zudem der Fahrbahnbelag von der Remsbrücke bis zum Ortsende in Richtung Lauterburg erneuert.

Die Brücke müsse für die Arbeiten voll gesperrt werden, da aufgrund der geringen Fahrbahnbreite eine Gesamtsanierung unter Verkehr nicht möglich sei, heißt es aus dem Regierungspräsidium.



Umleitung: Der Verkehr aus Aalen kommend wird während der Sanierungsarbeiten über die B 29 Richtung Mögglingen – L 1161 nach Heubach – L 1162 nach Bartholomä umgeleitet. In der Gegenrichtung erfolgt die Umleitung analog. Zudem wird eine innerörtliche Umleitung ausgeschildert.

Erreichbarkeit: Die Unternehmen, die im Bereich der Remsbrücke liegen, seien von der Ortsmitte aus weiterhin zu erreichen, verspricht das Regierungspräsidium.