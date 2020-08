Vier Verletzte nach Frontalzusammenstoß

Abtsgmünd. Am Samstagvormittag gegen 10.48 Uhr sind in Abtsgmünd zwei Autos frontal zusammengestoßen, laut Angaben der Polizei sind dabei die beiden Fahrerinnen sowie ein 32-jähriger Mann und ein einjähriges Kleinkind verletzt worden.

Wie sich der Unfall ereignete: Eine 68-jährige Audi-Lenkerin befuhr die Landesstraße 1072 von der Hammerschmiede kommend. An der Kreuzung der Landesstraße 1072 und Landesstraße 1073 wollte sie geradeaus weiterfahren. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt einer 32-jährigen Ford-Lenkerin, welche auf der Landestraße aus Pommertsweiler in Richtung Abtsgmünd fuhr. Die Ford-Lenkerin fuhr frontal gegen die rechte Front des Audi. Der Ford wurde durch den Zusammenstoß von der Fahrbahn geschleudert und kam im Straßengraben zum Liegen. Dabei wurden vier Personen verletzt. Polizeiinformationen zufolge wurden die Ford-Fahrerin und ihr Beifahrer mit den Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 22.000 Euro. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.